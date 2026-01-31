Roma sequestrato locale travestito da night club abusivo nel cuore della movida

La polizia ha sequestrato un locale nel centro di Roma che, di fronte ai clienti, si presentava come un normale night club. In realtà, si trattava di un’attività abusiva, senza licenze e con rischi per la sicurezza e la salute di chi ci entrava. Le forze dell’ordine sono intervenute dopo alcune segnalazioni e hanno trovato il locale in condizioni precarie. Ora, si indaga per capire chi gestiva questa attività clandestina.

Roma, 31 gennaio 2026 – Dietro la movida offerta da un locale nel cuore della Capitale, si nascondeva un night club abusivo oltre che una potenziale fonte di pericolo, sotto il profilo securitario ed igienico-sanitario, per gli avventori. È quanto emerso nel corso dell'ultimo blitz degli agenti della Divisione Amministrativa della Questura, conclusosi con il sequestro preventivo dell'esercizio. L'autorizzazione mancante. Il primo profilo di irregolarità riscontrato nel corso delle verifiche ha riguardato la mancanza del titolo autorizzativo della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo per lo svolgimento di attività di trattenimento danzante.

