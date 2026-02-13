Night club abusivo mascherato da associazione culturale | sequestrato l'Imperatrice di piazza Bologna
La polizia ha sequestrato l’Imperatrice di piazza Bologna, un locale che funzionava come night club clandestino mascherato da associazione culturale. Il locale offriva spettacoli di lap dance e aveva una capienza triplicata rispetto ai limiti consentiti, senza aver mai ottenuto le necessarie autorizzazioni. Durante un’ispezione, gli agenti hanno trovato pareti ricoperte di muffa e materiali di scavo abbandonati nel magazzino.
