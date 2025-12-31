Giro di vite su auto ibride ed elettriche | Sono troppe non potranno più entrare nella ztl

A partire dal 1° gennaio, le norme di accesso al centro storico, alle ZTL e alle aree pedonali subiranno modifiche riguardanti le auto ibride ed elettriche. La misura mira a regolamentare l’ingresso di questi veicoli, che attualmente rappresentano una quota significativa del parco circolante. È importante conoscere le nuove disposizioni per evitare inconvenienti e pianificare eventuali spostamenti nel rispetto delle norme vigenti.

Dal 1° gennaio a cambiare saranno anche le regole di accessibilità al centro storico, alle ztl, alle aree pedonali. Nello specifico a cambiare saranno i permessi per artigiani, residenti, auto ibride ed elettriche. Per queste ultime cambieranno anche le regole per la sosta. A motivare la decisione è il sindaco Alessandro Barattoni, attraverso i dati: "Anche la disciplina per l’accesso era ferma da 13 anni, 13 anni in cui è cambiata radicalmente l’alimentazione delle auto. Ero in consiglio comunale quando venne approvata l’entrata nelle ztl per tutte le auto ibride ed elettriche, ma negli ultimi anni hanno avuto un aumento importante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

