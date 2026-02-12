Roma | D’Amato Az provvedimenti su auto elettriche ed ibride meglio fermarsi e aprire confronto

La proposta di D’Amato sulla mobilità elettrica a Roma mette in difficoltà la Giunta. L’esponente di Az invita a fermarsi e aprire un confronto con i cittadini, soprattutto quelli che hanno scelto auto ibride o elettriche. D’Amato critica le decisioni che rischiano di cancellare agevolazioni sui parcheggi nelle strisce blu, colpendo migliaia di famiglie. Ora si aspetta una risposta ufficiale dall’amministrazione comunale.

“Auspico che la Giunta capitolina, come richiesto dai nostri consiglieri comunali, si fermi e apra un confronto con la città su provvedimenti che coinvolgono migliaia di famiglie che hanno scelto di investire sulle auto elettriche ed ibride, valutando anche le agevolazioni per i parcheggi sulle strisce blu che oggi si propone di annullare”. Lo ha dichiarato il segretario romano di Azione, Alessio D’Amato. Le preoccupazioni per le famiglie investitrici. “Chi ha acquistato un’auto ibrida o elettrica lo ha fatto spesso sostenendo un investimento significativo per il proprio nucleo familiare, contando su regole e incentivi che ora rischiano di essere modificati in corsa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

