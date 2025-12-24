Fabrizio perde il controllo della moto e muore a 34 anni | nel 2013 un incidente simile ma si era svegliato dal coma

24 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Non ce l'ha fatta Fabrizio Bresaola. L'uomo, 34 anni, avrebbe perso il controllo della sua moto mentre viaggiava lungo la Gardesana orientale, a poco più di 10 chilometri dalla strada di Arco (Trento), dove risiedeva. Trasportato all'ospedale Santa Chiara, è deceduto poco dopo. Nel 2013, a 11. 🔗 Leggi su Today.itImmagine generica

Leggi anche: Perde il controllo della moto e finisce contro un palo: Vincenzo muore a 64 anni, era medico del 118

Leggi anche: Incidente a Montevago: 16enne perde il controllo della moto e muore in ospedale

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Perde il controllo della moto e finisce a terra: 34enne trasportato in elicottero all'ospedale; Roma, perde controllo dello scooter: morto 64enne.

Perde il controllo della moto e si schianta: Mario Cepollaro morto dopo un mese in ospedale - Non ce l'ha fatta Mario Cepollaro, il centauro di 63 anni rimasto coinvolto in un incidente stradale in via Nascosa a Latina all'inizio di agosto. fanpage.it

Incidente su via Trionfale: Zeki Ayik muore a 56 anni dopo aver perso il controllo della moto - Tragedia a Roma nella notte scorsa: centauro perde il controllo della moto e muore mentre viaggia sulla Trionfale. fanpage.it

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.