Roma la sinagoga di Monteverde vandalizzata con scritte pro-Pal Caccia a due sospetti ripresi dalle telecamere

Quotidiano.net | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 1 dicembre –  Raid vandalico contro la sinagoga in via Giuseppe Pianese a Roma. Sui muri sono comparse le scritte ‘Monteverde antisionista e antifasicista' e 'Palestina Libera', mentre è stata imbrattata con vernice nera la targa d’intitolazione. Sul caso indaga la Digos che sta passando al vaglio i video delle telecamere di sicurezza, le quali hanno ripreso  due persone incappucciate verso le 4.30 del mattino. I due sono sospettati di essere gli autori del gesto. Ieri, nella capitale, si è tenuta una manifestazione Pro-Palestina, che è partita e si è conclusa a piazza dei Quattro Venti, dove sono stati sparati anche fuochi d'artificio. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

