Roma | rapimenti e torture per recuperare debiti di droga 11 baby pusher indagati
Roma è al centro di un'indagine su un'organizzazione criminale coinvolta in rapimenti, torture e altre attività illecite legate al traffico di droga. Sono 11 i baby pusher indagati, accusati di aver sottoposto giovani a violenze e sevizie per recuperare debiti. Le accuse comprendono anche tentata estorsione, porto abusivo di esplosivi e danneggiamenti aggravati.
Tortura, sequestro di persona, tentata estorsione, porto abusivo di esplosivo e danneggiamento aggravato. Sono questi i gravi reati contestati a undici giovani, sei maggiorenni e cinque minorenni, raggiunti all'alba dalle misure cautelari eseguite dai carabinieri della compagnia di Roma Trastevere. I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Roma Livio Sabatini e da quello per i minorenni su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, hanno portato i maggiorenni in carcere e i minorenni tra il carcere minorile e la comunità. Tutti gli indagati sono italiani e domiciliati nella Capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Tortura, lesioni e sequestro di persona a scopo di estorsione nel Bronx di Primavalle Dalle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Roma Trastevere hanno dato esecuzione a due provvedimenti applicativi di misure cautelari, emessi dai G.I.P. del - facebook.com Vai su Facebook
#Roma: 11 arresti, tra cui cinque minorenni, per sequestri e torture, metodo per punire chi non saldava debiti per droga ? di Gabriele Manzo Vai su X
Roma: rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati - Tortura, sequestro di persona, tentata estorsione, porto abusivo di esplosivo e danneggiamento aggravato. Si legge su iltempo.it
Elisabetta Gregoraci passione knitwear: i look caldi (ma stilosi) a St. Moritz dilei.it
Dopo il reddito di cittadinanza… arriva il “reddito di rimettiti a lavorà” dilei.it
Nel 2025 uccisi 67 giornalisti, la metà a Gaza tv2000.it
Roma: rapimenti e torture per recuperare debiti di droga, 11 baby pusher indagati iltempo.it
Inter-Liverpool (Champions League, 09-12-2025 ore 21:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici infobetting.com
Verona, la casa di Giulietta diventa a pagamento: è polemica tgcom24.mediaset.it