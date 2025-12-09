Roma | rapimenti e torture per recuperare debiti di droga 11 baby pusher indagati

Roma è al centro di un'indagine su un'organizzazione criminale coinvolta in rapimenti, torture e altre attività illecite legate al traffico di droga. Sono 11 i baby pusher indagati, accusati di aver sottoposto giovani a violenze e sevizie per recuperare debiti. Le accuse comprendono anche tentata estorsione, porto abusivo di esplosivi e danneggiamenti aggravati.

  Tortura, sequestro di persona, tentata estorsione, porto abusivo di esplosivo e danneggiamento aggravato. Sono questi i gravi reati contestati a undici giovani, sei maggiorenni e cinque minorenni, raggiunti all'alba dalle misure cautelari eseguite dai carabinieri della compagnia di Roma Trastevere. I provvedimenti, emessi dal Gip del Tribunale di Roma Livio Sabatini e da quello per i minorenni su richiesta della Direzione distrettuale antimafia, hanno portato i maggiorenni in carcere e i minorenni tra il carcere minorile e la comunità. Tutti gli indagati sono italiani e domiciliati nella Capitale. 🔗 Leggi su Iltempo.it

