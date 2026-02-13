Paura a Roma | finta babysitter tenta di rapire una bambina di 3 anni dall' asilo

A Roma, due giorni fa, una donna si è travestita da babysitter e ha cercato di portare via una bambina di tre anni dall’asilo di Monteverde, creando grande paura tra i genitori. La donna, che si era presentata come una babysitter, ha tentato di allontanare la piccola, ma gli inseguimenti e le urla dei presenti hanno impedito il suo piano. La bambina, spaventata, è riuscita a mettersi in salvo grazie alla prontezza degli insegnanti e dei genitori.

Un episodio inquietante avvenuto due giorni fa a Roma ha profondamente scosso i genitori dei bambini di un asilo di Monteverde: stando a quanto ricostruito dagli inquirenti sulla base delle dichiarazioni raccolte, una finta baby sitter avrebbe infatti tentato di rapire una bimba, per fortuna senza riuscire nel suo intento. La situazione è preoccupante, dal momento che c’è un precedente avvenuto nello stesso quartiere alla Lola di Stefano su cui la Lega ha portato l’attenzione per chiedere alle autorità di concentrare le proprie indagini sulla ricerca del responsabile o dei responsabili, tuttora ignoti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Paura a Roma: finta babysitter tenta di rapire una bambina di 3 anni dall'asilo Approfondimenti su paura roma Avellino, tenta di rapire una bambina: indagini in corso Tenta di rapire una bambina, ma la mamma lo mette in fuga: è caccia all’uomo nell’avellinese Ultime notizie su paura roma Argomenti discussi: Ostia, finta associazione sportiva era una sala giochi clandestina: blitz della Finanza; Rapina sei hotel del centro di Roma in tre giorni, arrestato in un albergo di Ostia. Due tentati rapimenti in poche ore, paura a Roma: «Avevano la foto sul cellulare». Genitori sconvolti, caccia alla finta babysitterLe chat infuocate, la finta baby sitter, due tentati rapimenti in poche ore. Succede a Roma, a Monteverde: due distinti episodi in due scuole del quartiere. Una donna (mai vista prima) si ... leggo.it Roma – Finta baby sitter tenta di rapire una bimba di 3 anni: allarme in una scuola di MonteverdeUna volante è arrivata sul posto intorno alle 17.20, ma nel frattempo la donna si era già allontanata ROMA - Paura in una scuola dell’infanzia di Monteverd ... etrurianews.it Frana su una palazzina vicino Roma, un morto e due feriti: paura a Formello per le forti piogge - facebook.com facebook Non ho paura di niente Roma, 2 maggio 2026 Ph. 1 Lorenza Calafati, 4 Luigi Orru x.com