Roma crollato muro di contenimento su palazzina a Formello | morto 58enne Umberto D' Errico 2 feriti ipotesi cedimento per maltempo - VIDEO

Roma, a Formello un muro di contenimento è crollato sulla palazzina di Umberto D'Errico, 58 anni, uccidendolo sul colpo. Due persone sono rimaste ferite nello stesso incidente, che si sarebbe verificato a causa delle forti piogge delle ultime ore che hanno indebolito la struttura. Un video registrato da un passante mostra il momento esatto del crollo, avvenuto al mattino presto.

Cedimento forse causato dal maltempo a Formello: un muro di contenimento crolla su una palazzina, muore un 58enne. Due feriti e dieci evacuati A Formello, località alle porte di Roma, nella tarda serata di ieri, è crollato un muro di contenimento su una palazzina residenziale in via Nazario S. A Formello, un muro di contenimento si è sgretolato sulla palazzina di via delle Vigne a causa delle forti piogge di ieri sera, provocando la morte di un uomo e il ferimento di due persone, tra cui una donna che si trovava nell'appartamento sottostante. Formello, questa mattina, un uomo di 58 anni è morto quando un muro di contenimento è crollato sulla sua palazzina, a causa delle forti piogge e del vento intenso che hanno flagellato la zona negli ultimi giorni. Il costone di contenimento lungo la rampa al numero 58 di via Nazario Sauro a Formello ha ceduto a causa delle forti piogge dei giorni scorsi. Il crollo è avvenuto poco prima delle 23.00 di eiri sera.