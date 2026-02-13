Formello palazzina travolta dal crollo di un muro di contenimento | morto un 58enne due feriti

Formello, questa mattina, un uomo di 58 anni è morto quando un muro di contenimento è crollato sulla sua palazzina, a causa delle forti piogge e del vento intenso che hanno flagellato la zona negli ultimi giorni. Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale, mentre i soccorritori hanno estratto i corpi dai detriti. I carabinieri stanno ancora indagando per chiarire se il crollo sia stato causato dall’usura del muro o dall’intensità delle precipitazioni. Un dettaglio che colpisce è che la palazzina si trovava in una zona già soggetta a problemi di stabilità.

Le incessanti piogge di questi giorni e il vento forte avrebbero provocato il crollo. Solo le indagini dei carabinieri potranno però accertare le cause di questa tragedia. La palazzina travolta era composta da tre piani e sei appartamenti, tutti evacuati per precauzione Ormai da giorni, il territorio di Roma e provincia è sferzato dalla pioggia e dalle brutali raffiche di vento. Il 2026 è iniziato con una serie di ondate di maltempo che, ciclicamente, non lasciano scampo ai territori. L'ultimo episodio, verificatosi proprio questa settimana, ha portato con sé una conseguenza catastrofica. Nel territorio di Formello, alle porte di Roma, ieri sera è crollato un muro di contenimento a causa dei rovesci incessanti.