Un altro incidente ferroviario in Spagna | in Catalogna crolla un muro e il treno deraglia un morto e 41 feriti

Un nuovo incidente ferroviario si è verificato in Catalogna, dove un muro crollato ha causato il deragliamento di un treno, con un morto e 41 feriti. A pochi giorni dal tragico episodio di Adamuz, in Andalusia, in cui persero la vita 42 persone, questa vicenda riporta l’attenzione sulla sicurezza del trasporto ferroviario in Spagna. Le autorità stanno effettuando le opportune verifiche per accertare le cause dell’incidente.

A due giorni dall’ incidente di Adamuz, in Andalusia, che ha provocato la morte di 42 persone, la Spagna fa i conti con un nuovo disastro ferroviario. A Gelida, vicino a Barcellona, nella serata del 20 gennaio, un muro di contenimento è crollato addosso a un treno locale della linea R4 che viaggiava tra Manresa e Sant Vicenç de Calders, provocando la morte del macchinista e il ferimento di 41 persone di cui 5 in gravi condizioni e 28 con ferite lievi. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco con oltre 70 unità e una trentina di ambulanze a supporto dei servizi di emergenza, impiegando circa un’ora per estrarre una persona ferita dalle lamiere del mezzo deragliato. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

