Crolla muraglione un morto vicino Roma

Alle 8.30 di questa mattina, un uomo ha perso la vita a Formello, vicino Roma, quando un muraglione di contenimento è crollato improvvisamente, probabilmente a causa delle intense piogge degli ultimi giorni che hanno indebolito la struttura.

A Roma, lungo via dei Fori Imperiali vicino al Colosseo, un albero è caduto in prossimità del punto informativo turistico, all’incrocio con via del Tempio della Pace.

Un incendio a Tuturano, vicino Brindisi, ha causato il crollo di un solaio e il decesso di un uomo anziano disabile.

