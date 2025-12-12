Capodanno a Milano blindato | massimo 4.500 persone in piazza Duomo e fuochi d’artificio vietati Telecamere di sicurezza in Galleria Vittorio Emanuele II

Il Capodanno a Milano sarà caratterizzato da misure di sicurezza rafforzate, con un massimo di 4.500 persone in piazza Duomo e il divieto di fuochi d’artificio. Telecamere di sorveglianza saranno installate in Galleria Vittorio Emanuele II. Le decisioni sono state prese dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica per garantire un evento sicuro e controllato.

Misure stringenti da parte del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica – presieduto dal Prefetto di Milano Claudio Sgaraglia, presenti il sindaco di Milano Giuseppe Sala e i vertici delle Forze di Polizia territoriali – che ha deciso di imporre misure stringenti per evitare qualsiasi problema ai cittadini milanesi e non. Dunque Piazza Duomo di Milano potrà accogliere al massimo 4.500 persone per festeggiare il Capodanno, e saranno vietati alcol e fuochi d’artificio. “Gli spazi della piazza – spiega la nota della Prefettura – saranno adeguatamente delimitati, assicurando vie di esodo per il deflusso in sicurezza, e presidiati da operatori delle Forze di Polizia, della Polizia Locale di Milano e dei Vigili del Fuoco, al fine di assicurare pronta assistenza ai presenti in Piazza ed attento monitoraggio degli spazi cittadini interessati”. Ilfattoquotidiano.it

