Roma buone notizie per Gasperini | Dybala e Soulé in gruppo verso il Napoli

La Roma riceve una ventata di ottimismo grazie alla presenza di Dybala e Soulé in gruppo durante l’allenamento, un segnale positivo in vista della partita contro il Napoli. I due giocatori, ancora in fase di recupero, hanno partecipato alla sessione di lavoro collettivo, rafforzando le speranze di poter essere in campo domenica. La squadra si prepara con maggiore fiducia, puntando a migliorare le proprie prestazioni e a ottenere un risultato importante contro i rivali napoletani.

ROMA – La Roma accelera verso la sfida contro il Napoli con segnali incoraggianti dall'allenamento mattutino. A Trigoria arrivano buone notizie per Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala e Matías Soulé hanno lavorato regolarmente in gruppo e viaggiano verso la convocazione per il match contro i partenopei. Due recuperi importanti in vista di una gara chiave nella corsa Champions, che può indirizzare la stagione giallorossa. Restano invece a parte Hermoso, Koné, Ferguson, Dovbyk ed El Shaarawy. Per loro la presenza contro il Napoli appare al momento complicata, con lo staff medico che continua a monitorare le rispettive condizioni.