Buone notizie per Gasperini | non solo Angelino in gruppo ok anche Dybala e Baldanzi

Prosegue la settimana che porterà la Roma ad affrontare il Cagliari nella quattordicesima giornata di Serie A, con fischio d’inizio alle ore 15, all’ Unipol Domus. Match di notevole importanza per la formazione di Gian Piero Gasperini, che dovrà rispondere dopo la sconfitta maturata contro il Napoli, che ha riportato le solite difficoltà a fare punti in una super sfida. I giallorossi dovranno però essere già proiettati verso la gara con i rossoblù, con il tecnico di Grugliasco che raccoglie buone notizie da Trigoria, che riguardano non solo il recupero di Angelino. Il laterale spagnolo è tornato ad allenarsi con la squadra dopo il lungo periodo di stop dovuto alla bronchite asmatica ed insieme a lui anche due elementi della rosa giallorossa si sono visti oggi al Fulvio Bernardini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Buone notizie per Gasperini: non solo Angelino in gruppo, ok anche Dybala e Baldanzi

News recenti che potrebbero piacerti

Angeliño torna in gruppo dopo due mesi, buone notizie in casa Roma. Le ultime su Baldanzi e Dybala - facebook.com Vai su Facebook

#BreakingNews • Buone notizie sul fronte dell'AI Act: il Digital Omnibus Package non impatta su copyright e obblighi di trasparenza. Nei prossimi mesi sarà necessario presidiare il passaggio parlamentare per evitare assalti delle tech sui diritti ©? musicbiz.r Vai su X

Infortunati Roma, non solo Angelino: svolta per Dybala e Baldanzi - Buone notizie per la Roma in vista dei prossimi impegni, a partire da quello contro il Cagliari della 14^ ... Secondo fantamaster.it

FLASH | Roma, infortunio Angelino: c’è la svolta! - Infortunio Angelino – Buone notizie in casa Roma riguardo alle condizioni di Angelino: come svelato da Filippo Biafora de Il Tempo, infatti, l’esterno spagnolo può finalmente tornare ad allenarsi in g ... Si legge su fantamaster.it

Roma, Gasperini ritrova Angeliño dopo tre mesi. Dybala e Baldanzi in gruppo - Oltre a Tommaso Baldanzi e Paulo Dybala, Gasperini ritrova oggi anche Angeliño, pronto ad ampliare il ventaglio di soluzioni sulle cors ... Si legge su msn.com

Angeliño torna in gruppo dopo due mesi, buone notizie in casa Roma. Le ultime su Baldanzi e Dybala - Il terzino spagnolo dopo oltre due mesi di assenza è tornato oggi ad allenarsi in ... Riporta msn.com

Trigoria, buone notizie per Gasp verso Cagliari: anche Baldanzi e Dybala in gruppo - L'ex Empoli ieri non si è allenato a causa di un'influenza, mentre la Joya aveva svolto lavor ... Lo riporta msn.com

Roma, Gasperini ritrova Angelino: la situazione - Dopo due mesi di assenza, infatti, si avvicina il rientro in gruppo di Angelino, fermato da una bronchite asmatica che ... Da fantacalcio.it