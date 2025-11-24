Roma buone notizie per Gasperini | Dybala e Bailey tornano tra i convocati per il Midtjylland

La squadra tornerà ad allenarsi domani con un obiettivo chiaro: preparare nel dettaglio la sfida di Europa League contro il Midtjylland, capolista del girone. Una partita che arriva in un momento chiave della stagione, ma accompagnata da un segnale incoraggiante per Gian Piero Gasperini: Paulo Dybala e Leon Bailey sono clinicamente recuperati e, salvo sorprese dell’ultima ora, torneranno tra i convocati per la gara di giovedì all’Olimpico, con calcio d’inizio alle 18.45. Il loro rientro non si tradurrà però in una maglia da titolare. Per Dybala, in particolare, l’obiettivo resta quello di ritrovare la condizione migliore in vista del confronto di domenica contro il Napoli, una tappa cruciale del percorso giallorosso. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, buone notizie per Gasperini: Dybala e Bailey tornano tra i convocati per il Midtjylland

