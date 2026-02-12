Roma | assessore Mobilita’ firma due direttive per decongestionamento centro storico

L’assessore Eugenio Patanè ha firmato due nuove direttive per alleggerire il traffico nel centro storico di Roma. I provvedimenti saranno presentati alla Giunta entro la fine di febbraio. L’obiettivo è ridurre la congestione e migliorare la circolazione in una delle zone più trafficate della città.

L’assessore alla Mobilità di Roma, Eugenio Patanè, ha recentemente firmato due provvedimenti di indirizzo che saranno presentati all’esame della Giunta entro il mese di febbraio. Questi provvedimenti rientrano in un insieme di misure finalizzate a decongestionare l’area del centro storico della capitale, che è patrimonio dell’umanità UNESCO, e a limitare l’accesso ai veicoli privati. A comunicarlo è stato il Comune di Roma attraverso una nota ufficiale. Nuove Regole per i Veicoli Elettrici. La prima direttiva prevede l’introduzione di un permesso annuale a titolo oneroso, fissato a 1000 euro, per i veicoli a trazione esclusivamente elettrica. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

