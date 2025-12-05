Controlli alla Fiera ed in Pescheria il presidente del Primo Municipio | Un patrimonio storico che va tutelato

“Negli ultimi mesi la Fiera di piazza Carlo Alberto, e la Pescheria, due tra i mercati rionali storici e identitari della città di Catania, sono stati frequentemente al centro di controlli da parte delle forze dell’ordine. L’intervento della polizia municipale e delle altre autorità competenti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Associazione Allevatori Fvg: presenti alla Fiera francese Capr’Inov Con anche un gruppo di allevatori di “Cuore caprino 10% Fvg”. Sono circa 6.500 le capre allevate annualmente in regione. I controlli funzionali dell’Associazione sono un unicum a livello nazi - facebook.com Vai su Facebook

Castellammare, controlli nelle pescherie: sequestrato un quintale di prodotti ittici - Un quintale di prodotti ittici è finito sotto sequestro nell'ambito dei controlli svolti dalla Capitaneria di Porto di Castellammare di Stabia (Napoli) e mirati a verificare il rispetto delle ... Da fanpage.it

Controlli alla Fiera di Sant'Agata, sette attività multate da Asl e municipale - Genova – A girare fra i banchi della Fiera di Sant’Agata, a San Fruttuoso, domenica scorsa, non c’erano solo migliaia di cittadini incuriositi dalla possibilità di un buon affare. Riporta ilsecoloxix.it