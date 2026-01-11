Ditta Galluzzi, rogo distrugge tre mezzi.

Nella notte di Grosseto, un incendio ha interessato via Scansanese, distruggendo tre veicoli della ditta Galluzzi, specializzata in impianti idraulici e termoidraulici. L’incidente ha causato danni significativi, ma fortunatamente non si registrano feriti. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco per contenere il rogo.

GROSSETO Paura nella notte in via Scansanese, dove un incendio ha distrutto tre mezzi appartenenti alla ditta di Daniele Galluzzi, azienda che opera nel settore degli impianti idraulici e termoidraulici. Fiamme che probabilmente sono dolose. L’incendio è divampato infatti nelle ore notturne e hanno causato danni molto ingenti, coinvolgendo completamente i veicoli parcheggiati nell’area. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza la zona, e la polizia, che ha avviato immediatamente le indagini. Secondo le prime informazioni, infatti non si esclude che quelle fiamme siano di origine dolosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

