Rodri deferito per aver insinuato sull’arbitro di Tottenham-City | l’arbitro deve essere neutrale Athletic

Rodri, centrocampista del Manchester City, è stato deferito dalla FA perché ha commentato pubblicamente sull’arbitro di Tottenham-City dicendo che “l’arbitro deve essere neutrale”. La sua dichiarazione ha sollevato polemiche tra i tifosi e gli addetti ai lavori. La Football Association sta valutando se applicare sanzioni. Un testimone ha riferito di aver ascoltato le parole di Rodri durante la partita.

Il centrocampista del Manchester City, Rodri, rischia una squalifica da parte della Football Association (Fa) dopo essere stato deferito per comportamento scorretto a seguito di commenti rivolti agli arbitri della Premier League. Rodri aveva criticato l'operato arbitrale dopo che il City si era lasciato scappare un vantaggio di due gol pareggiando 2-2 contro il Tottenham Hotspur all'inizio di questo mese. Rodri deferito dalla Football Association. La Fa ha confermato venerdì che Rodri è stato deferito per dei commenti contro l'arbitraggio di una partita. In passato, giocatori sono stati squalificati per aver insinuato scorrettezze da parte degli arbitri. Rodri ha tempo fino a mercoledì 18 febbraio per fornire una risposta. Dopo la partita con il Tottenham dichiarò: "Noi vinciamo molto e questa cosa dà fastidio a molti".