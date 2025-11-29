In Spagna arbitro espelle altro arbitro | è Mejuto González arbitrò Liverpool-Milan finale di Champions
Il caso Getafe-Elche è diventato virale in tutta la Spagna. La sfida della 14ª giornata ha regalato non solo intensità sportiva, ma anche una scena surreale che coinvolge due esponenti del mondo arbitrale. A essere protagonista non è stato un calciatore, bensì un arbitro espulso. da un altro arbitro. Ed il nome dell’arbitro espulso non è uno dei tanti. Il racconto è di Marca L’arbitro Alejandro Hernández Hernández, designato dal Comitato delle Canarie, ha estratto un cartellino rosso durante il concitato recupero. Secondo la ricostruzione iniziale, sembrava che il destinatario fosse José Bordalás, che si agitava oltremodo nella sua area tecnica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Leggi anche questi approfondimenti
In Spagna arbitro espelle altro arbitro: è Mejuto González, arbitrò Liverpool-Milan finale di Champions. L'ex fischietto è delegato arbitrale del Getafe tornato in Europa che lo ha "ingaggiato" come delegato agli arbitri. Come se avessero espulso il nostro Collina - facebook.com Vai su Facebook
Perché è stata interrotta la partita tra Cobolli e Munar. Lo spagnolo si scaglia con l’arbitro in Coppa Davis - Vai su X
Spagna, mai visto prima in Liga: arbitro espelle un altro arbitro, quello del dramma Milan a Istanbul - Hernández mostra il rosso al delegato del Getafe Mejuto González per ritardi dei raccattapalle. sport.virgilio.it scrive
L'arbitro lo espelle, lui torna in campo - La tragedia è avvenuta nella provincia di Cordoba, durante un match dilettantistico. Si legge su corriereadriatico.it
Il Ct della Spagna nega il saluto all’assistente dell’arbitro: il suo gesto viene mostrato in diretta - Il Ct spagnolo ha chiesto spiegazioni all’arbitro e quando gli si avvicina l’assistente gli nega il saluto ... Come scrive fanpage.it