Maria Sole Ferrieri Caputi torna a dirigere una partita di Serie A dopo mesi, mentre Rocchi ha convocato per la prima volta arbitri e Var in un incontro che si tiene in settimana, con l’obiettivo di migliorare la comunicazione tra i due settori e risolvere le tensioni recenti.

Mentre Roberto Rosetti, capo degli arbitri-Uefa, raccontava che "dobbiamo intervenire meno e ritrovare i principi originari del Var che è nato per i chiari ed evidenti errori", ecco che quasi nelle stesse ore - o comunque nella giornata di ieri - i varisti della Can A e B si riunivano per la prima volta nel raduno a Coverciano degli arbitri. Una consuetudine? No, perché solitamente uomini di campo e uomini di Lissone si ritrovano a Cascia per il ritiro annuale pre-stagione e poi ognuno dei due gruppi segue il proprio percorso, chi a Coverciano appunto e chi a Lissone coi rispettivi incontri settimanali. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Rocchi riunisce per la prima volta arbitri e Var: l'obiettivo è ritrovare connessione

