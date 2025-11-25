Gli arbitri sbagliano ma Rocchi ne apprezza la serenità | Mai rigore in Torino-Como e mai fallo di Sottil su Isaksen
Gianluca Rocchi ha commentato a Open Var su Dazn alcuni episodi discussi nella dodicesima giornata di campionato. Le parole di Rocchi su episodi dubbi della 12esima giornata di Serie A. Si è partito dal rigore inizialmente assegnato da Doveri in Fiorentina-Juventus per la trattenuta tra Pablo Marì e Vlahovic; con l’intervento del Var, però, è stato annullato e assegnata la punizione per i viola. Il commento di Rocchi: «La mia prima impressione è stata rigore. Vlahovic prima si libera del difensore, poi lo trattiene per primo e se lo porta addosso. La decisione del Var è corretta; Doveri ha visto solo l’atteggiamento del difensore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
