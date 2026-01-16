Chirurgia robotica per il trattamento delle patologie del fegato | l' ospedale Miulli da primato

Nel 2025, l’ospedale Miulli ha eseguito 90 interventi di resezione epatica con tecnologia robotica, confermando il proprio ruolo di punto di riferimento in chirurgia epatobiliare. La chirurgia robotica rappresenta un approccio innovativo e preciso nel trattamento delle patologie del fegato, offrendo benefici significativi in termini di sicurezza e recupero. Questa esperienza consolidata sottolinea l’impegno dell’ospedale nel garantire servizi di alta qualità e tecnologie all’avanguardia.

Nel 2025, sono stati 90 gli interventi di resezione epatica eseguiti con tecnica robotica dall'unità operativa di Chirurgia Epatobiliopancreatica dell'ospedale Miulli. Un risultato che fa della struttura sanitaria di Acquaviva il "primo centro in Italia" per interventi robotici sul fegato nell'anno appena trascorso. Il primato raggiunto dal Miulli riguarda il trattamento di patologie complesse e ad alto impatto clinico come metastasi epatiche, epatocarcinoma e colangiocarcinoma, "a testimonianza dell'alto livello di specializzazione e di innovazione raggiunto dall'ospedale".

