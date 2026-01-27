Chiude l' azienda in subappalto Piaggio | Assunzioni garantite per gli 87 lavoratori del magazzino

La chiusura dello stabilimento Piaggio di Pontedera e il subappalto di Amex Spa hanno suscitato preoccupazioni tra i lavoratori. La Ceva Logistics Italia ha confermato che sono garantite le assunzioni per gli 87 dipendenti del magazzino, offrendo così un supporto importante per il mantenimento dei posti di lavoro in un contesto di cambiamento aziendale.

La Ceva Logistics Italia ha emesso un comunicato circa la notizia della chiusura della Amex Spa, per la quale il sindacato Usb aveva espresso preoccupazioni e promosso una prima mobilitazione Ci sono rassicurazioni importanti per i lavoratori di Amex Spa. In una nota di oggi, 27 gennaio, la Ceva Logistics Italia rende noto che "in merito alle notizie relative alla chiusura di Amex Spa e alle attività logistiche presso lo stabilimento Piaggio di Pontedera, Ceva Logistics precisa che, per il perimetro operativo di propria competenza, a tutti gli 87 dipendenti attualmente assegnati al magazzino ricambi sono state fornite garanzie di assunzione diretta da parte di Ceva al termine delle attività di Amex".

