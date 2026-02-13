Robert F. Kennedy Jr ha confessato di aver sniffato cocaina dai bordi del water, spiegando che non ha paura dei germi. La rivelazione arriva durante un'intervista in cui il politico ha parlato di come ha affrontato le sue dipendenze, attirando l'attenzione su un dettaglio che pochi conoscevano: l’uso di sostanze in ambienti poco igienici.

Roma, 13 feb. (Adnkronos Salute) - Dall'alimentazione ai vaccini, e ora la cocaina. Il segretario alla Salute americano Robert F. Kennedy Jr continua a far parlare di sé. In un'intervista al podcast 'The Past Weekend' di Theo Von, ha raccontato che durante l'emergenza Covid continuava ad andare al lavoro: "Non mi interessava cosa sarebbe successo" perché "non ho paura dei germi, sniffavo cocaina sui bordi del water", ha confessato Kennedy Jr riferendosi al suo passato e ai decenni di recupero dall'abuso di alcol e sostanze stupefacenti. Riferendosi alla dipendenza ha aggiunto: "So che questa malattia se non la tratto mi ucciderà, per questo andavo alle riunioni ogni giorno. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Robert F. Kennedy Jr: "Non ho paura dei germi, sniffavo cocaina dai bordi del water"

