Alessandro e Lorenzo Boglione, figli di Marco Boglione di BasicNet, hanno portato K-Way dal cuore di Torino ai palcoscenici più esclusivi del lusso mondiale, reinventando l’iconica giacca ripiegabile come simbolo di stile e innovazione.

La rivoluzione di K-Way parte da Torino: Alessandro e Lorenzo Boglione, figli di Marco Boglione, fondatore di BasicNet, hanno trasformato l’iconica giacca ripiegabile da semplice impermeabile a fenomeno globale. Da aprile i fratelli sono co-amministratori delegati del gruppo di famiglia - un portafoglio di marchi che spazia da Kappa e Superga a Sebago, Kappa, Jesus Jeans, Sabelt, Briko fino alla recente acquisizione di Woolrich e Sundek - ma il fiore all’occhiello è K-Way, che da poco ha inaugurato una splendida nuova boutique a Milano. Sotto la loro guida, il marchio dalla zip tricolore è sinonimo di giacca a vento: 120 negozi nel mondo, collaborazioni pop e snob (da Disney a Comme des Garçons) e bilanci in crescita. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Rivoluzione K-Way. Da Torino ai fasti del lusso globale

Crans-Montana, situata nelle Alpi svizzere, è nota per il suo fascino senza tempo e il suo legame con il mondo dello sci e del glamour.

Kimberly Miller assume il ruolo di Global Managing Director di Christie’s, con responsabilità nel settore del lusso.

Contenuti correlati

Mercati: a Torino e Pescara via al lavoro diurno Una rivoluzione che il presidente di Fedagro Vittorio Rovetta ha spiegato a myfruit: "Il notturno non regge più" #ingrosso #ortofrutta #torino #pescara @gianbasilio @raffaelaqu x.com

Mercati: a Torino e Pescara via al lavoro diurno Una rivoluzione che il presidente di Fedagro Vittorio Rovetta ha spiegato a myfruit: "Il notturno non regge più" #ingrosso #ortofrutta #torino #pescara Fedagro - facebook.com facebook