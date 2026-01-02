Crans-Montana e quel mito glamour Da Jackie Kennedy ai fasti dello sci

Crans-Montana, situata nelle Alpi svizzere, è nota per il suo fascino senza tempo e il suo legame con il mondo dello sci e del glamour. La regione, già apprezzata nel 1893 da Louis Antille e Michel Zufferey, rappresenta oggi una meta ideale per chi cerca natura, sport e storia. Questa località unisce tradizione e charme, offrendo un’esperienza autentica e raffinata nel cuore delle Alpi.

Si racconta che il colpo di fulmine Louis Antille e MIchel Zufferey l'abbiano avuto nel 1893. Due amici cacciatori della zona rimasero folgorati dalla bellezza dell'altopiano abbarbicato sul versante meridionale delle Alpi. Inaugurano l'Hôtel du Parc, il primo che diede avvio al fenomeno Crans-Montana. Nasce così il mito di una località con una vocazione mondana come poche al mondo, ma sempre all'insegna dell'understatement e di un turismo più che selezionato. Un medico un po' folle, il ginevrino Stephani, sedotto anch'egli dalla qualità dell'aria e dal paesaggio, raggiunse Louis Antille con i suoi pazienti e nel 1896 apre la prima strada carrozzabile della zona.

