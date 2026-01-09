Kimberly Miller assume il ruolo di Global Managing Director di Christie’s, con responsabilità nel settore del lusso. Con una consolidata esperienza nel settore, succede a Emmanuel Dunan, che ha lasciato l’incarico nel 2025 dopo un anno di risultati positivi. La nomina di Miller rappresenta un nuovo passo per la casa d’aste, mantenendo l’attenzione sulla crescita e sull’innovazione nel mercato del lusso globale.

Kimberly Miller è la nuova Global Managing Director di Christie’s per la categoria del lusso. Manager dalla lunga esperienza nel settore, prende il posto di Emmanuel Dunan, che ha lasciato il gruppo nel 2025 dopo un anno di risultati record per la casa d’aste. Nel suo nuovo ruolo, continuerà a operare a New York, dirigendo tutti gli aspetti legati al business del Luxury, dalle aste dal vivo a quelle online fino alle vendite private, collaborando a stretto contatto con i dirigenti dei dipartimenti specializzati di Ginevra, Hong Kong, Londra, New York e Parigi. La sua nomina arriva al termine di un anno record per Christie’s con vendite per 795 milioni di dollari, il 17 per cento in più rispetto al 2024. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Christie’s, Kimberly Miller alla guida del lusso globale

Leggi anche: Cristiano Fiorio alla guida del marketing globale di Maserati

Leggi anche: Le nuove vette italiane nel mondo del lusso globale

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

1544 pagine nella versione eBook Non penso ci voglia una recensione per questo libro corposo, del resto Poirot e la Christie sono noti per gli amanti del giallo. Poirot si cimenta in tanti piccoli casi racchiusi in racconti più o meno brevi, eleganti e che a volte fa - facebook.com facebook