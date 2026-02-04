Il caso della consigliera comunale sugli agenti feriti a Torino | Subito fuori senza neanche un graffio

La consigliera comunale è uscita dall’ospedale dopo essere stata coinvolta in un episodio con agenti feriti. Ha commentato sarcasticamente, dicendo che Torino ha “ospedali eccelsi” e che si trova bene, anche se è stata vittima di un tentato omicidio. La scena ha suscitato molte reazioni tra cittadini e forze dell’ordine.

“È proprio vero che Torino ha ospedali eccelsi. Vi trovo bene per aver subito un tentato omicidio, tutto merito dei nostri dottori. Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esce senza neanche un graffio”. Flavia Gaudiano, consigliera del Comune di Rivalta candidata a sostegno del Sindaco di centrosinistra Sergio Muro, ha ironizzato in un post sullo stato degli agenti feriti a Torino durante gli scontri nati durante la manifestazione per il sostegno al centro sociale Askatasuna. Due gli agenti Lorenzo Virgulti e Alessandro Calista, agenti di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, che sono finiti in ospedale e sono stati dimessi dopo un paio di giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Questa mattina a Torino, una consigliera comunale ha commentato con ironia l’episodio degli agenti feriti in strada.

Dopo alcune ore dagli scontri di ieri a Torino, nessuno degli agenti feriti ha riportato gravi conseguenze.

