subito fuori senza neanche un graffio consigliera comunale ironizza sugli agenti feriti a torino

Questa mattina a Torino, una consigliera comunale ha commentato con ironia l’episodio degli agenti feriti in strada. “Subito fuori senza neanche un graffio”, ha detto, scherzando sulla loro sorte. Poi ha aggiunto, sempre con tono sarcastico, che la città ha “ospedali eccelsi” e che i medici hanno fatto il massimo per salvarli, come se fosse un miracolo. La frase ha suscitato reazioni diverse tra i presenti, mentre le forze dell’ordine cercano di fare chiarezza sui fatti.

“È proprio vero che Torino ha ospedali eccelsi. Vi trovo bene per aver subito un tentato omicidio, tutto merito dei nostri dottori. Entri che ti hanno pestato a sangue e dopo qualche ora esce senza neanche un graffio”. Flavia Gaudiano, consigliera del Comune di Rivalta candidata a sostegno del Sindaco di centrosinistra Sergio Muro, ha ironizzato in un post sullo stato degli agenti feriti a Torino durante gli scontri nati durante la manifestazione per il sostegno al centro sociale Askatasuna. Due gli agenti Lorenzo Virgulti e Alessandro Calista, agenti di polizia in servizio nel reparto mobile di Padova, che sono finiti in ospedale e sono stati dimessi dopo un paio di giorni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Durante il corteo di Askatasuna, una consigliera di Rivalta ha commentato in modo sarcastico sui poliziotti feriti.

Dopo alcune ore dagli scontri di ieri a Torino, nessuno degli agenti feriti ha riportato gravi conseguenze.

