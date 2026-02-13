risultati tangibili meloni interviene sul piano mattei al vertice italia africa

Giorgia Meloni ha annunciato che il Piano Mattei sta producendo risultati concreti, dopo aver avviato una collaborazione con la Banca Mondiale e la Banca Africana di Sviluppo. La premier ha spiegato che il progetto, ormai operativo, ha già portato benefici diretti ai cittadini dei paesi coinvolti, grazie a un sistema finanziario innovativo e ben strutturato. Durante il vertice Italia-Africa, Meloni ha sottolineato come questa alleanza rafforzi i legami tra i due continenti e favorisca interventi pratici sul territorio.

"Oggi il Piano Mattei è una realtà operativa e strutturata che genera risultati tangibili per i nostri popoli, che può contare su un'architettura finanziaria solida e innovativa, frutto della preziosa collaborazione che abbiamo instaurato con la Banca Mondiale, la Banca Africana di Sviluppo, le principali istituzioni finanziarie internazionali". Lo ha affermato la premier Giorgia Meloni, nel corso del suo intervento di apertura al secondo Vertice Italia-Africa tenutosi oggi ad Addis Abeba, in Etiopia. "In questi due anni abbiamo avviato e concluso progetti concreti di grande impatto sociale, mobilitando miliardi di euro tra risorse pubbliche e risorse private.

Giorgia Meloni partecipa al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, in Etiopia, per discutere di energia, agricoltura e innovazione, alla presenza di leader africani e rappresentanti di aziende italiane.

Giorgia Meloni ha partecipato al vertice Italia-Africa ad Addis Abeba, dove ha presentato il Piano Mattei come un vero e proprio accordo tra Paesi liberi.

