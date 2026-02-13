Una maxi rissa in campo ha portato alla sospensione della finale della Naples League tra Napoli Creators e Borussia Dortmund. La violenta colluttazione, scoppiata dopo un fallo ritenuto scorretto, ha coinvolto diversi giocatori e ha costretto le squadre a fermare il gioco per diversi minuti. Uno dei calciatori è stato portato via in barella, mentre gli arbitri hanno deciso di interrompere definitivamente la partita per motivi di sicurezza.

Una maxi rissa in campo ha portato alla sospensione della finale della Naples League tra Napoli Creators e Borussia Dortmund. Durante gli scontri un calciatore è rimasto ferito ed è stato trasportato via in barella, mentre la tensione degenerava coinvolgendo giocatori, panchine e pubblico. I gravi disordini si sono verificati nel finale del match, disputato ieri giovedì 12 febbraio al Centro Sportivo Holly e Benji di Casalnuovo, in provincia di Napoli. La partita vedeva il Napoli Creators sotto 5-4 a pochi minuti dal termine. Durante un’azione offensiva dei partenopei, dalla panchina avversaria sarebbe stato lanciato un pallone in campo. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Maxi rissa alla finale della Naples League: partita sospesa, calciatore in barella

Finale amara per il torneo di calcio organizzato da content creator napoletani: una rissa è scoppiata durante la partita conclusiva, che si è disputata ieri sera, 12 febbraio, a Casalnuovo, nella provincia partenopea.

Contenuti correlati

Rissa alla Naples League, finale sospesa e un ferito portato via in barella

Argomenti discussi: Rissa alla Naples League, finale sospesa e un ferito portato via in barella; Rissa alla Naples League, finale sospesa e un ferito portato via in barella; Pugno duro del Giudice Sportivo: sentenza sulla maxi rissa, squalifiche per il resto della stagione; Maxi rissa in Terza Categoria: a rimetterci sono entrambe le squadre!.

Naples League, maxi-rissa con tiktoker ferito in ospedaleSerata di sport trasformata in caos durante la finale della Naples League, andata in scena a Napoli. La sfida tra Napoli Creators e Borussia Dortmund è stata interrotta nel finale a causa di una ... ilfattovesuviano.it

Rissa alla Naples League, finale sospesa e un ferito portato via in barellaGravi disordini durante la finale della Naples League disputata a Napoli: una violenta rissa è scoppiata in campo nel corso del match tra ... msn.com

Gravi disordini durante la finale della Naples League disputata a Napoli: una violenta rissa è scoppiata in campo nel corso del match tra Napoli Creators e Borussia Dortmund, costringendo all'interruzione della partita. A farne le spese è stato un calciatore col - facebook.com facebook