Risate in dialetto con incasso destinato all’associazione Aism

A Guastalla, al teatro Ruggeri, i comici in dialetto fanno ridere e raccolgono fondi per l’associazione Aism. La rassegna “I nostar dialett” torna con quattro serate di spettacoli, tutte mirate a sostenere la lotta alla sclerosi multipla. Questa edizione si distingue per l’uso del dialetto locale, che rende ancora più vicina e autentica la solidarietà.

Torna la comicità dialettale a scopo benefico al teatro Ruggeri di Guastalla con la rassegna "I nostar dialett", che in questa edizione prevede quattro serate nel cartellone proposto per sostenere la lotta alla sclerosi multipla. Tutti i proventi della rassegna saranno infatti devoluti all’Associazione Italiana Sclerosi Multipla (Aism) per sostenere la ricerca e l’assistenza alle persone affette dalla malattia. Si comincia domani alle 21 con la compagnia Fnil Bus Theater di Praticello di Gattatico in scena con "Tut in t’un dè" (Tutto in un giorno), commedia in due atti di Antonio Guidetti per la regia di Damiano Scalabrini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Risate in dialetto con incasso destinato all’associazione Aism Risate in dialetto a Casalbordino con la compagnia “Ugo Zimarino” Dal 3 al 5 gennaio, Casalbordino ospita nuovamente la compagnia “Ugo Zimarino” per spettacoli in dialetto. L’ex Nokia diventerà clinica dentale. L’incasso destinato ai medici di base L’ex edificio Nokia, recentemente acquisito, diventerà una clinica dentale privata. Contenuti correlati Argomenti discussi: Risate in dialetto con incasso destinato all’associazione Aism; Colli al Metauro: domenica risate in dialetto con il Festival itinerante di poesia; Antonio Cassano torna a casa e Bari Vecchia esplode: orecchiette volanti, dialetto e risate virali; Prosegue con successo la stagione teatrale dialettale di San Martino in Villafranca. Risate in dialetto con incasso destinato all’associazione AismTorna la comicità dialettale a scopo benefico al teatro Ruggeri di Guastalla con la rassegna I nostar dialett, che ... ilrestodelcarlino.it A Ranco va in scena il dialetto che fa sorridere con Trii végg cerchen mieeDomenica 1 febbraio, nella Sala Consiliare, la compagnia Gnocc e Purpett porta in scena una commedia brillante in dialetto con protagonisti tre arzilli vecchietti e tante risate assicurate ... varesenews.it Risate assicurare sabato 14 febbraio con la Filodrammatica “San Bernardino” capitanata da Massimo Calamari, nel ruolo di attore e regista. #FamiliaPiasinteina #commediedialettali #dialetto #dialettopiacentino #Piacenza - facebook.com facebook