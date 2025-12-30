Risate in dialetto a Casalbordino con la compagnia Ugo Zimarino

Dal 3 al 5 gennaio, Casalbordino ospita nuovamente la compagnia “Ugo Zimarino” per spettacoli in dialetto. Un’occasione per ascoltare e condividere momenti di cultura locale, tra risate e tradizioni. La rappresentazione si svolge nel rispetto della sobrietà e della genuinità che caratterizzano questa iniziativa, offrendo al pubblico un’occasione di incontro e di valorizzazione delle proprie radici culturali.

Risate in dialetto a Casalbordino dove dal 3 al 5 gennaio torna in scena la compagnia “Ugo Zimarino”. Il sipario si apre alle ore 20.45 nell'auditorium Tito Molisani che nei tre giorni ospiterà la nuova produzione della storica compagnia teatrale casalese.In scena la commedia dialettale “’Na Sòre. 🔗 Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Risate in dialetto a Casalbordino con la compagnia “Ugo Zimarino” Leggi anche: Risate in dialetto al Regina Margherita: la Sicilia va in scena Leggi anche: “Come un regalo”: Maurizio Lastrico torna al Politeama Genovese tra risate, dialetto e poesia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Risate in dialetto a Casalbordino: dal 3 al 5 gennaio torna in scena la Compagnia “Ugo Zimarino”; Eletto il nuovo Consiglio Direttivo del Ciclo Club Vasto; Formazione professionale, la Regione investe su Vasto, Prospero e Magnacca: “Oltre 570 mila euro ai Salesiani Don Bosco”. Risate in dialetto a Casalbordino con la compagnia “Ugo Zimarino” - Risate in dialetto a Casalbordino dove dal 3 al 5 gennaio torna in scena la compagnia “Ugo Zimarino”. chietitoday.it

#lunedi #humor #performance #funny #navidad #romagna #dicembre #divertimento #rimini #dialetto #barzellette #follower #ridere #viral #risate #video #cena #festa #party #newyear #follower #love #vacanze #amore #love #happy #beautiful #capodanno #N - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.