L’ex Nokia diventerà clinica dentale L’incasso destinato ai medici di base

L’ex edificio Nokia, recentemente acquisito, diventerà una clinica dentale privata. L’operazione, completata dopo le procedure burocratiche e l’aggiudicazione provvisoria, prevede che l’incasso venga destinato ai medici di base della zona. La struttura, che in passato ospitava un centro sanitario, cambia così destinazione d’uso, contribuendo a rinnovare l’offerta di servizi sanitari nel territorio.

Burocrazia espletata, aggiudicazione, pure provvisoria, anche, e l’edificio “fu“ casa della salute all’ex Nokia passa di mano: il nuovo proprietario è una clinica dentale privata, unica partecipante all’avviso di alienazione dello scorso settembre. 353mila euro l’importo della vendita, che aspre polemiche aveva suscitato in quei giorni. Ma che, per l’amministrazione comunale ha rappresentato l’unico modo per uscire dalle sabbie mobili e garantire alla struttura un impiego. Un passo indietro. Lo stabile, ai margini dell’area ex Nokia teatro negli ultimi anni di un enorme intervento di recupero non ancora ultimato, era stato “preservato“ con un obiettivo della prima ora: trovare la quadra con gli organismi competenti e realizzarvi un polo sanitario territoriale, con servizi alla cittadinanza e spazi per la medicina di base. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

