Tra le donazioni anche 12 televisori per le stanze dell' Hospice cerimonia di ringraziamento ai benefattori

Lunedì 15 dicembre, all’Hospice di Savignano sul Rubicone, si è tenuta una cerimonia di ringraziamento dedicata ai benefattori che nel 2025 hanno contribuito con donazioni, tra cui 12 televisori per le stanze della struttura. Un momento di riconoscimento e gratitudine per il sostegno ricevuto nel corso dell’anno.

Ieri, lunedì 15 dicembre, all’Hospice di Savignano sul Rubicone si è svolta la cerimonia di ringraziamento dedicata ai benefattori che nel corso dell’anno 2025 hanno effettuato donazioni a favore della struttura. E’ stata l’occasione per ringraziare in particolare l'Associazione Torre di San. Cesenatoday.it Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Donazioni Ass. A.B.C. di Ester pulsiossimetro e nuovi addobbi al reparto Video Donazioni Ass. A.B.C. di Ester pulsiossimetro e nuovi addobbi al reparto Video Donazioni Ass. A.B.C. di Ester pulsiossimetro e nuovi addobbi al reparto Asl4, Cardiochirurgia, D’Adiutorio dona 12 televisori per le stanze di degenza - ASL 4 Teramo, nuova nota diramata in giornata attraverso il proprio sito web ufficiale:Donazione di 12 televisori 43 pollici alla Uoc di Cardiochirurgia del Mazzini – precisa la nota online. abruzzonews24.com

Donati televisori per le stanze di degenza del reparto di Pneumologia - Quattordici televisori per le stanze di degenza del reparto di Pneumologia dell'ospedale Mazzini sono stati donati alla Asl di Teramo dalla ditta 'Patella srl' di Montorio, che ha così voluto contribu ... ansa.it

Nove televisori, un biliardino e uno stereo da parte dell’Associazione “Il Tuo Sorriso, il Nostro Ricordo”. - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.