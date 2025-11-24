Dall’Etiopia alla tazzina | un viaggio nel mondo del caffè con la Famiglia Piasinteina

Ilpiacenza.it | 24 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 25 novembre alle ore 17 alla sede della Famiglia Piasinteina si terrà un incontro, organizzato da "Loreto caffè - Torrefazione artigianale", dal titolo "La storia del caffè, un viaggio sensoriale dalle origini alla tazza". Interverrà Giuseppe Fiorini, Campione italiano di Latte Art. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

dall8217etiopia alla tazzina un viaggio nel mondo del caff232 con la famiglia piasinteina

© Ilpiacenza.it - Dall’Etiopia alla tazzina: un viaggio nel mondo del caffè con la Famiglia Piasinteina

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Dall8217etiopia Tazzina Viaggio Mondo