Dall’Etiopia alla tazzina | un viaggio nel mondo del caffè con la Famiglia Piasinteina
Martedì 25 novembre alle ore 17 alla sede della Famiglia Piasinteina si terrà un incontro, organizzato da "Loreto caffè - Torrefazione artigianale", dal titolo "La storia del caffè, un viaggio sensoriale dalle origini alla tazza". Interverrà Giuseppe Fiorini, Campione italiano di Latte Art. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Scopri altri approfondimenti
Un anziano di 81 anni, appena rientrato dall’Etiopia dove si sono registrati focolai della malattia simile all’ebola, è stato messo in isolamento - facebook.com Vai su Facebook
Un anziano di 81 anni, appena rientrato dall’Etiopia dove si sono registrati focolai della malattia simile all’ebola, è stato messo in isolamento Vai su X