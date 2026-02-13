Rinviata la delibera sull' Irpef il Comune tratta ancora con Roma per scongiurare l' aumento | polemiche in Consiglio

Il Comune di Roma ha deciso di rinviare la discussione sulla delibera che prevede l’aumento dell’Irpef, mentre i rappresentanti comunali continuano a trattare con il governo per evitare l’incremento delle tasse. La decisione, annunciata ieri dal presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, arriva due settimane prima della scadenza prevista dall’amministrazione, e ha scatenato polemiche tra i consiglieri, che accusano la Giunta di non aver comunicato abbastanza chiaramente le ragioni del rinvio.

Restano due settimane per eliminare i disallineamenti tra piano di riequilibrio e patto con lo Stato. Annunciate novità in arrivo, ma il dibattito s'infiamma. Opposizioni all'attacco: "Ignorate le soluzioni alternative già disponibili, come la possibilità di calmierare i rincari utilizzando i maggiori introiti derivanti dall'imposta di soggiorno" Slitta tra tensioni e polemiche la delibera sull'aumento dell'addizionale Irpef. La delibera con i rincari è stata calendarizzata ieri dal presidente del Consiglio comunale Giulio Tantillo, con due settimane di anticipo rispetto alla scadenza indicata dall'amministrazione per l'esito del confronto con Roma sul piano di riequilibrio.