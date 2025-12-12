Aumento Irpef alt del governo al Comune di Genova Prima la tassa sugli imbarchi

Il governo ha stabilito un aumento dell’Irpef che coinvolge anche il Comune di Genova, con un focus sulla tassa sugli imbarchi. Una lettera del Ministero dell’Interno chiarisce che senza l’introduzione di questa imposta su traghetti e crociere, gli aumenti tariffari non saranno applicati, evidenziando le condizioni poste dall’esecutivo per l’approvazione delle nuove aliquote.

Lettera del ministero dell’Interno al Comune: senza la gabella su traghetti e crociere niente incrementi. A rischio 14,3 milioni. Terrile: “Per l’esecutivo il Comune è inadempiente”. Lunedì il vicesindaco a Roma. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

