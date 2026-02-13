Rimini | famiglia ottiene il cambio cognome dopo battaglia legale per stop a scherno e disagio sociale

Rimini, 27 aprile 2024 – Tre fratelli di Rimini hanno ottenuto il via libera dal tribunale per cambiare il loro cognome da “Bocchini” a “Muratori” dopo anni di battaglia legale, causata da continue prese in giro e discriminazioni che avevano segnato la loro vita sociale e familiare. La decisione arriva dopo che la famiglia ha deciso di reagire alle umiliazioni subite e di riappropriarsi della propria identità, un percorso che ha richiesto mesi di processi e documentazioni ufficiali.

Da "Bocchini" a "Muratori": una famiglia romagnola cambia cognome dopo una battaglia legale. Rimini – Tre fratelli di Rimini hanno ottenuto il permesso di cambiare cognome, passando da "Bocchini" a "Muratori". La decisione, presa dalla Prefettura dopo un'istruttoria durata oltre un anno, è il risultato di una battaglia legale intrapresa per superare un disagio sociale causato da un cognome che si prestava a scherno e derisione. La vicenda riapre il dibattito sul diritto all'identità personale e sulla sensibilità delle istituzioni verso le esigenze dei cittadini. In Italia il cambio di cognome è regolato dagli articoli 89-93 del Dpr 396/2000, modificato dal Dpr 54/2012. La richiesta va fatta al Prefetto della provincia di residenza o di nascita.