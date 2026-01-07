La Corte d’appello ha stabilito che il Marina di Rimini non è tenuto a versare gli arretrati sui canoni, confermando l’assenza di obblighi finanziari aggiuntivi. La decisione permette al Marina di risparmiare circa 1,2 milioni di euro, evitando un’importante controversia legale. Questa sentenza rappresenta un risultato significativo per la gestione del complesso e chiarisce la posizione legale riguardo ai canoni impugnati.

Per i giudici della Corte d’appello il Marina blu non deve versare quei soldi. E non stiamo parlando di pochi spiccioli. In ballo, in questo contenzioso – l’ennesimo – tra il proprietario della darsena Luigi Ferretti da una parte, Comune, Agenzia delle entrate e Demanio dall’altra, c’erano poco meno di 1,2 milioni di euro. A tanto ammontava la cifra richiesta al Marina blu, rideterminata dal Comune di Rimini per conto dell’Agenzia del demanio per gli arretrati dei canoni relativi agli anni 2007, 2008, 2009 e 2017. È una guerra legale che va avanti da anni. Ma Beatrice Belli, avvocata del Marina blu, ha dimostrato più volte che i maxi aumenti dei canoni dei porti turistici, introdotti dal governo Prodi, non erano legittimi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Battaglia legale sui canoni. I giudici cancellano gli arretrati e salvano il Marina di Rimini: "Risparmieremo 1,2 milioni"

Leggi anche: Salario minimo legale, i giudici europei salvano la direttiva: cosa cambia ora

Leggi anche: Battaglia legale sui rifiuti: Comune di Imola senza rimborsi

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Battaglia legale sui canoni. I giudici cancellano gli arretrati e salvano il Marina di Rimini: Risparmieremo 1,2 milioni; Definizione agevolata: estinzione del processo in Cassazione.

La battaglia della Publiphono, nuovo ricorso contro i maxi canoni: il conto è salito a 220mila euro - Ma la ’voce della spiaggia’ rischia di scomparire, se perderà la battaglia legale sui canoni demaniali. ilrestodelcarlino.it

La Cassazione conferma la restituzione del canone a Tim, atteso un miliardo - Si chiude la lunga battaglia legale, durata quasi 25 anni, tra Tim e il governo italiano per un canone di concessione versato nel 1998. ansa.it

Autovelox, Ventimiglia non rinuncia alla battaglia: il Comune si affida a un legale nelle cause intentate dagli automobilisti - Nel caso ventimigliese, quindi, non è stato messo solo in discussione che la legge e la giurisprudenza, complici centinaia di sentenze favorevoli in gran parte ottenute dall’avvocato ventimigliese ... ilsecoloxix.it

Nuova battaglia legale tra gli ex coniugi: la conduttrice chiede all'ex calciatore di pagare i lavori di ristrutturazione nella villa all'Eur - facebook.com facebook

Rimini. Battaglia legale per un cagnolino: denunce a raffica tra due ex conviventi x.com