Rimini | Famiglia ottiene via libera al cambio cognome dopo anni di scherno e disagio sociale

Una famiglia di Rimini ha finalmente ottenuto il via libera per cambiare il cognome dei figli, dopo anni di problemi e scherni. I tre fratelli, che erano vittime di discriminazioni legate al loro nome, hanno visto riconosciuto il loro diritto a modificare il cognome, concluso un lungo percorso iniziato nel 2022. La decisione arriva dopo molte difficoltà e momenti di disagio sociale, e rappresenta una svolta importante per loro.

Un Cognome che Imbarazzava: Tre Fratelli di Rimini Ottengono il Via Libera al Cambio. Rimini – Una famiglia di Rimini ha concluso un percorso legale iniziato nel 2022, ottenendo l'autorizzazione della Prefettura a cambiare cognome per tutti e tre i figli. La decisione, presa a febbraio 2026, è motivata dal disagio sociale e psicologico causato dal cognome Bocchini, percepito dai ragazzi come fonte di scherno e imbarazzo. L'iter, sostenuto dall'avvocato Cinzia Novelli, ha visto l'accoglimento della richiesta dopo un'istruttoria durata oltre un anno. La Storia di un Disagio Crescente. Tutto è cominciato con la richiesta del figlio di mezzo, che ha espresso un disagio crescente nel portare il cognome Bocchini.

