Riforma della giustizia Gratteri | In malafede chi strumentalizza le mie parole e vuole alzare lo s

Il procuratore Nicola Gratteri ha denunciato che alcuni politici e media stanno strumentalizzando le sue parole sulla riforma della giustizia, cercando di alzare lo scontro tra Stato e criminalità organizzata. Durante un intervento all’università di Calabria, Gratteri ha spiegato che le sue dichiarazioni sono state manipolate per creare un clima di ostilità, e ha aggiunto che non tollera chi approfitta della sua figura per scopi politici o di propaganda. Un dettaglio che distingue questa vicenda è la pubblicazione di alcune frasi estrapolate dal contesto, usate per alimentare sospetti di collusione tra potere e criminalità.

Gratteri Controcorrente: La Riforma della Giustizia e le Accuse di Collusione tra Potere e Criminalità. Il procuratore di Napoli, Nicola Gratteri, è al centro di una tempesta politica e giudiziaria dopo aver espresso un parere sulla riforma della giustizia, sollevando pesanti accuse di possibile collusione tra chi la sostiene e centri di potere criminali come la ‘ndrangheta e la massoneria deviata. Le sue dichiarazioni, rilasciate a un quotidiano calabrese, hanno innescato un acceso dibattito che ha visto coinvolti il ministro della Giustizia Carlo Nordio e il vicepremier Antonio Tajani, culminando in una replica pubblica del magistrato durante la trasmissione “Piazza Pulita” su La7.🔗 Leggi su Ameve.eu

Matteo Salvini ha risposto duramente alle parole di Nicola Gratteri sulla riforma della Giustizia.

Il procuratore di Napoli, Giovanni Gratteri, ha scatenato una polemica con le sue ultime parole sul referendum giustizia.

