Matteo Salvini ha risposto duramente alle parole di Nicola Gratteri sulla riforma della Giustizia. Il leader della Lega e vicepremier ha scritto su X che lo denuncia e che voterà SÌ al referendum, dopo aver letto l’intervista del procuratore di Napoli, che definisce “shock” il suo intervento. La polemica tra i due si infiamma, con Salvini che non risparmia critiche alla posizione di Gratteri.

«Io lo denuncio. E voterò SÌ». Lo scrive su X il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini riferendosi a Nicola Gratteri pubblicando i passaggi dell’intervista, definita «shock», con cui il procuratore di Napoli ha motivato la sua scelta per il No al referendum sulla giustizia. Anche la ministra per le Riforme, Elisabetta Casellati ha replicato: «Le dichiarazioni del Procuratore Nicola Gratteri non possono essere condivise né nei toni né nei contenuti. Le sue parole sono offensive e fuori luogo per chi intende votare sì. Ridurre e semplificare il confronto su una riforma costituzionale a una contrapposizione morale tra «buoni" e «cattivi» è inaccettabile in un dibattito democratico». 🔗 Leggi su Feedpress.me

L'affondo di Gratteri sulla riforma della Giustizia, Salvini: "Lo denuncio"

La riforma della giustizia rappresenta un tema di grande rilevanza, coinvolgendo diverse forze politiche e istituzionali.

