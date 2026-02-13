Napoli Basket vicino all' acquisto di Mathias?

Il Napoli Basket potrebbe presto aggiungere Mathias alla sua rosa, una mossa che potrebbe rafforzare notevolmente la squadra. La trattativa è in fase avanzata e si pensa che il giocatore possa firmare già nelle prossime settimane. Mathias, attualmente in cerca di nuove opportunità, potrebbe portare esperienza e dinamicità al roster partenopeo. La società spera di chiudere l’accordo prima dell’inizio del campionato, puntando a una campagna acquisti efficace e mirata.

Questo testo sintetizza i principi chiave riguardanti i diritti sulle immagini, la gestione dei dati e i contatti di riferimento del sito, offrendo informazioni chiare e verificabili sul tema.

Il club greco sta stringendo i tempi per portare Nigel Hayes-Dav in squadra.

Joseph Portelli, imprenditore maltese e presidente dell’Hamrun Spartans, è vicino a finalizzare l’acquisto della Nocerina, club di Serie D nel girone G.

Napoli Basket ad un passo dalla Coppa Italia l'annuncio di coach Magro

Argomenti discussi: Treviso Basket sempre più vicino l’arrivo di Ed Croswell; Basket, vittorie casalinghe per Trento, Tortona ed Udine in Serie A. La Reyer Venezia espugna Napoli; Riqualificazione del Centro direzionale: approvato il progetto; Reyer d’autorità a Fuorigrotta, Napoli confusionaria e ko 64-79, le pagelle.

Napoli Basket, brutto ko interno: Venezia passa all'Alcott Arena in un match con poca storiaGli azzurri, nonostante l'ottimo impatto del neo arrivo Tote', incappano in un pomeriggio da dimenticare. Ne approfitta la Reyer che vince in scioltezza ... napolitoday.it

Un concentrato di potenza fisica e talento: con Aamir Simms in squadra, Napoli Basket può contare su un’arma letale, su entrambi i lati del campo, difesa e attacco. I suoi muscoli di acciaio sono pronti a rubare la scena della Frecciarossa Final Eight 2026 #L - facebook.com facebook

RT @SportandoIT: Napoli Basket, “via al rilancio”: arriva Totè, Magro aspetta un altro innesto per la Coppa Italia x.com