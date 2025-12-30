Cammaroto | ‘Napoli riflessioni in corso su Lucca e Lang questi i calciatori monitorati dal club…

Il Napoli sta valutando diverse opzioni di mercato, monitorando giocatori come Lucca, Lang, Mainoo, Norton-Cuffy, Luperto e Mandragora. Recenti approfondimenti riguardano anche Marianucci, Ambrosino e Vergara, nel quadro di una riflessione strategica per rafforzare la rosa. La società analizza attentamente le possibilità, considerando profili diversi per rispondere alle esigenze tecniche e alle opportunità di mercato.

Cammaroto: "Napoli, riflessioni in corso su Lucca e Lang, monitorati Mainoo, Norton-Cuffy, Luperto e Mandragora, ultime su Marianucci, Ambrosino e Vergara". Emanuele Cammaroto, nel suo editoriale su NapoliMagazine.Com analizza la situazione attuale del Napoli in relazione alle probabili azioni di mercato. Questo quanto scritto dal giornalista esperto di calciomercato: Cammaroto: "Possibile ribaltamento della strategia del Napoli per il mercato invernale". Possibile ribaltamento della strategia del Napoli per il mercato invernale. L'obbligo di una sessione a saldo zero indirizza la dirigenza azzurra verso una finestra di mercato con alcune nuove valutazioni ed è un'ennesima virata strategica, probabilmente necessaria dopo quelle dovute in particolare ai tanti infortuni.

