Rifiuti elettronici in casa? La soluzione è a un passo (ma nessuno ve l’ha detto) Nelle case degli italiani giacciono oltre 200 milioni di apparecchiature elettroniche dimenticate. Caricabatterie obsoleti, telecomandi rotti, sveglie mute: un esercito silenzioso che attende un destino incerto. La causa principale è la mancanza di punti di raccolta facilmente accessibili, che porta molte persone a conservare o gettare i dispositivi nei cassonetti normali. Un dettaglio che distingue questa situazione è la scarsa informazione sui servizi di raccolta differenziata specializzata, spesso ignorati o poco pubblicizzati.

La soluzione, in realtà, esisterebbe già da diverso tempo, ma in pochi la conoscono: si chiama «1 contro 0» e consente di liberarsi gratuitamente dei piccoli rifiuti elettronici presso i negozi di elettronica superiori a 400 metri quadrati, senza alcun obbligo d'acquisto. Il 12 febbraio scorso, a Terrazza Palestro di Milano, Legambiente (con il sostegno di Erion WEEE) ha presentato i risultati della campagna «Missione RAEE: zero scuse», un'indagine del cliente misterioso sulla gestione dei rifiuti elettronici.