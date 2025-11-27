Bonny a Prime | Abbiamo dato tutto in campo Cosa ci ha detto Chivu dopo la sconfitta? Ve lo racconto

Inter News 24 Bonny parla della sconfitta all’ultimo in casa dell’Atletico Madrid, che ha battuto l’Inter con il risultato di 2-1. Al termine della sconfitta subita contro l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, Ange-Yoan Bonny, attaccante dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di Prime Video. I nerazzurri sono stati beffati in pieno recupero, perdendo 2-1 contro i colchoneros, nonostante una prestazione di grande carattere. Bonny ha sottolineato il dispiacere per l’esito della partita, ma ha evidenziato anche gli aspetti positivi mostrati dalla squadra. Il giovane attaccante ha riconosciuto che l’ Inter ha giocato una buona partita, ma ha lamentato la poca concretezza sotto porta e la difficoltà nel capitalizzare le occasioni create. 🔗 Leggi su Internews24.com

