Rifiuti e ' mazzette' nell' occhio del ciclone il sindaco | Affronterò tutto a testa alta

Il sindaco di Castel Volturno, Marco Esposito, ha deciso di parlare dopo essere stato coinvolto nella quarta indagine per corruzione legata a rifiuti e mazzette, che ha scosso il suo Comune negli ultimi mesi. La notizia ha fatto scalpore perché, come si è saputo, le accuse riguardano presunte tangenti per favorire alcune aziende del settore smaltimento rifiuti, con intercettazioni che lo coinvolgono direttamente. Esposito ha dichiarato di voler affrontare tutto a testa alta, anche se si trova sotto pressione da parte dell’opinione pubblica e delle forze dell’ordine. Un dettaglio che fa discutere è il fatto che questa

Il primo cittadino di Castel Volturno: "Ognuno può dire ciò che vuole. La verità non ha bisogno di urla, solo di tempo" All'arrivo della quarta indagine per corruzione, il sindaco di Castel Volturno ha deciso di rompere il silenzio. "Nei giorni scorsi si è aperto un nuovo fascicolo a mio carico, che si inserisce in una serie di procedimenti già noti e nati come tutti sanno nel clima successivo alla campagna elettorale del 2004", ha precisato il primo cittadino. "Quando si accendono determinate dinamiche, è evidente che il percorso non si esaurisce in un solo atto. Lo avevo preannunciato con lucidità e senza vittimismo.